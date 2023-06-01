ダウ平均は大幅安、マグニフィセントセブンも売り目立つ＝米国株序盤

　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は前日比マイナス圏での推移。一時下げ幅は800ドルを超えた。前日比は、ダウ工業株３０種平均が６４７．３９ドル安の４万８８５１．８１ドル、ナスダック総合指数が１７４．９７安の２万２７０３．４１。

　オープンＡＩがエヌビディア＜NVDA＞、ソフトバンクG、アマゾン＜AMZN＞などから資金調達を新たに1100億ドル行ったことを受けた動きなどがITハイテクの売りにつながった。同社との協業では、マイクロソフト＜MSFT＞がオープンＡＩと共同声明を発表。今回の資金調達などを受けても両者間の緊密関係は変わらず継続と発表している。マイクロソフト株は軟調地合い。

　マグニフィセントセブンではエヌビディア＜NVDA＞、メタ＜META＞なども軟調。新興ハイテクではＡＭＤ＜AMD＞が軟調。ワーナーの買収から撤退したネットフリックス＜NFLX＞は大きく買われている。
　
　その他、AIクラウドコンピューティングのコアウィーブ＜CRWV＞は純損失拡大を嫌気され大幅安。AI基盤のテックバイオ・精密医療のカリスライフ＜CAI＞は決算が好感されて大幅高。決算を好感した動きではデル・テクノロジーズ＜DELL＞も大幅高となった。

　投資会社からの買収で合意した世界的な独立系IoT（Internet of Things：モノのインターネット）のKOREグループ＜KORE＞は大幅上昇。

アップル＜AAPL＞　269.53（-3.42　-1.25%）
マイクロソフト＜MSFT＞　393.89（-7.83　-1.95%）
アマゾン＜AMZN＞　208.24（+0.32　+0.15%）
アルファベットC＜GOOG＞　307.72（+0.57　+0.18%）
アルファベットA＜GOOGL＞　308.05（+0.67　+0.22%）
テスラ＜TSLA＞　404.97（-3.61　-0.88%）
メタ＜META＞　646.59（-10.43　-1.59%）
エヌビディア＜NVDA＞　181.26（-3.64　-1.97%）
ＡＭＤ＜AMD＞　200.78（-2.90　-1.42%）
ネットフリックス＜NFLX＞　92.07（+7.48　+8.85%）
ＣｏｒｅＷｅａｖｅ　Ｉｎｃ＜CRWV＞　80.36（-17.27　-17.69%）
Ｃａｒｉｓ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｉｎｃ＜CAI＞　20.99（+1.75　+9.10%）
デル・テクノロジーズ＜DELL＞　142.96（+21.51　+17.71%）
ＫＯＲＥ　Ｇｒｏｕｐ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｉｎｃ＜KORE＞　8.97（+3.96　+78.94%）

MINKABU PRESS