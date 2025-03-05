元日向坂４６で女優の齊藤京子が２７日放送のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」にゲスト出演。テレビ朝日系の冠番組「キョコロヒー」でタッグを組むヒコロヒーと、サシでトークするサプライズ展開となった。

本編後、ヒコロヒーが仕切るミニトークコーナー「コンプライアンス委員会」。従来なら芸人が招かれるはずが、この日は齊藤に出演指令が出され、「えっ？ウソでしょ。私も行くんですか？女優さん、いつも行かれないですよね。ヤダー」とぼやきながら、ヒコロヒーの元へと向かった。

番組内の不適切発言をチェックする立ち位置のヒコロヒーは、「先ほどですね、急に『コンプライアンス委員会に行ってください』と言われた際に、『えっ？』って大変素晴らしいリアクションをされてましたね。あのような振る舞いは、われわれの番組『キョコロヒー』の方でもお願いしたい」と他局番組に触れつつ評価。賛辞を受けた齊藤は、「局とかグチャグチャなんですね、この番組」と苦笑いを浮かべた。

ＳＮＳには、「コラボっててわろてるｗ」「やっぱりこのコンビ最高だな」「局の垣根なんか関係ねぇ笑」「安定の絡みだったね」などと、驚きと歓喜の声であふれた。