氷川きよしが、2025年に開催したツアーのファイナル公演を、DVDとCDにて3月4日に発売することを発表した。

氷川きよしは、2025年に本格的にツアーを再開し、5月8日のウェスタ川越を皮切りに全17カ所、27公演を開催した。本作は、そのツアーのファイナルである11月24日の大阪フェスティバルホール公演を完全収録し、CDとDVDにて発売される。

本ツアーでは、シングルの｢Party of Monsters｣や｢白睡蓮｣をはじめ、｢きよしのズンドコ節｣や｢白雲の城｣など、演歌とポップスを織りまぜた構成になっているという。

◾️『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. ConcertTour2025〜KIINA’S LAND〜』

2026年3月4日（水）リリース DVD CD 【DVD】COBA-7502-3 ￥8,800（税込）

【CD】COCP-42652-3 ￥4,400（税込） ▼収録内容

1.OPENING

2.龍翔鳳舞

3.星空の秋子

4.きよしのズンドコ節

5.大井追っかけ音次郎

6.浅草人情

7.箱根八里の半次郎

8.一剣

9.白雲の城

10.黒田節

11.三味線旅がらす

12.大江戸出世小唄

13.お江戸のさのさ

14.鼓

15.玄海船歌

16.きよしのソーラン節

17.北の一番船

18.暴れ海峡

19.母

20.ゲゲゲの鬼太郎〜見えんけれどもおるんだよ (Instrumental)

21.Party of Monsters

22.キニシナイ

23.ラ・マスカレイド

24.限界突破×サバイバー

25.白睡蓮

26.BE THE LIGHT

27.WALK

◾️氷川きよし 特別公演

2026年1月31日から4都市の劇場で開催される座長公演！ ◆東京都 明治座

2026年1月31日（土）〜2月18日（水） ◆愛知県 御園座

2026年3月6日（金）〜18日（水） ◆大阪府 新歌舞伎座

2026年4月10日（金）〜19日（日） ◆福岡県 博多座

2026年4月25日（土）〜30日（木）

https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026