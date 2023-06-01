氷川きよし＋KIINA.、2025年ツアーファイナル公演の映像作品＆音源リリース決定
氷川きよしが、2025年に開催したツアーのファイナル公演を、DVDとCDにて3月4日に発売することを発表した。
氷川きよしは、2025年に本格的にツアーを再開し、5月8日のウェスタ川越を皮切りに全17カ所、27公演を開催した。本作は、そのツアーのファイナルである11月24日の大阪フェスティバルホール公演を完全収録し、CDとDVDにて発売される。
本ツアーでは、シングルの｢Party of Monsters｣や｢白睡蓮｣をはじめ、｢きよしのズンドコ節｣や｢白雲の城｣など、演歌とポップスを織りまぜた構成になっているという。
◾️『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. ConcertTour2025〜KIINA’S LAND〜』
2026年3月4日（水）リリース
【DVD】COBA-7502-3 ￥8,800（税込）
【CD】COCP-42652-3 ￥4,400（税込）
▼収録内容
1.OPENING
2.龍翔鳳舞
3.星空の秋子
4.きよしのズンドコ節
5.大井追っかけ音次郎
6.浅草人情
7.箱根八里の半次郎
8.一剣
9.白雲の城
10.黒田節
11.三味線旅がらす
12.大江戸出世小唄
13.お江戸のさのさ
14.鼓
15.玄海船歌
16.きよしのソーラン節
17.北の一番船
18.暴れ海峡
19.母
20.ゲゲゲの鬼太郎〜見えんけれどもおるんだよ (Instrumental)
21.Party of Monsters
22.キニシナイ
23.ラ・マスカレイド
24.限界突破×サバイバー
25.白睡蓮
26.BE THE LIGHT
27.WALK
◾️氷川きよし 特別公演
2026年1月31日から4都市の劇場で開催される座長公演！
◆東京都 明治座
2026年1月31日（土）〜2月18日（水）
◆愛知県 御園座
2026年3月6日（金）〜18日（水）
◆大阪府 新歌舞伎座
2026年4月10日（金）〜19日（日）
◆福岡県 博多座
2026年4月25日（土）〜30日（木）
https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026
