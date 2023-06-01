「30MS」×「FGO」コラボより美少女プラモデル「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」本日発売！
【30MS キャスター/アルトリア・キャスター】 2月28日 発売 価格：5,060円
【付属品】
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT (C)BANDAI SPIRITS 2021
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」を2月28日に発売する。価格は5,060円。
本商品は、スマホゲーム「Fate/Grand Order」に登場するキャスターのサーヴァント「アルトリア・キャスター」を、同社の美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のフォーマットで立体化したもの。
帽子とマントは着脱可能で、帽子を外した際の髪も差し替えで再現できる。また、タンポ印刷を施した3種類のフェイスパーツ、杖、剣、多数のハンドパーツが付属する。
【付属品】
・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種
・ハンドパーツ×1式
・杖×1
・剣×1
・シール×1
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT (C)BANDAI SPIRITS 2021
※発売日は流通により前後する場合があります。