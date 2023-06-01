【30MS キャスター/アルトリア・キャスター】 2月28日 発売 価格：5,060円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」を2月28日に発売する。価格は5,060円。

本商品は、スマホゲーム「Fate/Grand Order」に登場するキャスターのサーヴァント「アルトリア・キャスター」を、同社の美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のフォーマットで立体化したもの。

帽子とマントは着脱可能で、帽子を外した際の髪も差し替えで再現できる。また、タンポ印刷を施した3種類のフェイスパーツ、杖、剣、多数のハンドパーツが付属する。

【付属品】

・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種

・ハンドパーツ×1式

・杖×1

・剣×1

・シール×1

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT (C)BANDAI SPIRITS 2021

※発売日は流通により前後する場合があります。