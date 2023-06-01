【HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン】 第1期抽選販売 2月28日～3月8日 当選発表 3月27日 価格：143,000円

ボークスは、レジン製組み立てキット「HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン」第1期抽選販売を本日2月28日より受付開始する。価格は143,000円。

本商品は「ファイブスター物語」より、天照家に代々伝わる駆逐型GTM「アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン」を、同社のガレージキットシリーズ「HIGH-SPEC GARAGE KIT（通称HSGK）」で立体化したもの。

サイズは約581（高さ）×495（幅）mm、後方伸長時全幅は約1324mmで、パーツ総数は197点。2mmステンレス棒2本が付属し、成型色はベージュとクリアの2色。ボークスならではの高精細な造形技術で、流麗なゴティックメードを組み立てられる。

バックライド・リジット・フライヤーは、背面に接続される基部パーツと先端のスタビライザーが通常の左右展開状態と後方伸長時を選択できる。また、長期間安全に飾れるよう支柱台座パーツも付属する。

その他に、頭部外装はチンガード付きの設定画版と頬当て付きの本編搭乗時の2種と、足首パーツも浮遊状態と接地状態の2種を選択式で再現可能となっている。

(C)EDIT ,All rights reserved.

創作造形(C)造形村/ボークス

※発売日は流通により前後する場合があります。