美しさに目が奪われる！「アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー」【あみあみ展示撮り下ろし】公式イラストを元にフィギュア化
APEX-TOYSより、2026年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー」。こちらは、アクションRPG「アークナイツ：エンドフィールド」に登場する、危機対策班の中核オペレーターである「チェン・センユー」を立体化したものだ。
今回は、公式で描かれていたイラストをモチーフに再現されている。キャラクターの見た目はもちろんのこと、衣装やポーズ、装備品まで含めてそっくりそのままの姿となっており、まさに二次元世界から飛び出してきたかのようだ。
フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約280mmだ
口を大きく開けて微笑みかけているような表情が可愛らしい、こちらのチェン・センユー。頭の上には鋭く尖ったツノが生えており、そのギャップも面白い。彼女の黒髪にはクリアパーツが使われており、透明感のある仕上がりとなっている。
一見ショートカットのようにも見えるが、長い髪をツインテールでまとめている。そちらが背中側で大きくうねる造形となっており、躍動感のある動きが付けられている。細かい彩色が施された大きな瞳や、少し尖った細い顎など、キャラクターの特徴も見事に捉えられている。
前髪が少し透けて見える
頭には鋭いツノが伸びている
後頭部あたりから長い髪が伸びている
チェン・センユーが身につけている衣装は、青と白を基調にしたスタイルだ。丈が短めの上着部分などデザインも面白いが、そちらに様々なアクセサリーが付けられており、見た目も賑やかになっている。両手に長い剣を持っているが、こちらもパーツごとの素材の違いなどが良く出ている。
小物がいっぱい付けられている
複数の衣装を重ね着している
剣の作りも細かい
ふんわりとした白いスカートを身につけており、こちらにもメカニカルなパーツが付けられている。その下からは、白い脚がすらりと伸びている。腰のあたりから龍の尻尾が伸びているところもユニークだ。
スカートにもメカニカルなパーツが付けられている
足元は黒いロングブーツを履いている
台座はシンプルだ
こちらの「アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているが、何はともあれ一度自分の目で確かめてから決めたいという人は、この機会を逃さずお店でチェックしてみよう！【フォトギャラリー】
(C)GRYPHLINE