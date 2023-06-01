【アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー】 2026年11月 発売予定 価格：25,960円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

APEX-TOYSより、2026年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー」。こちらは、アクションRPG「アークナイツ：エンドフィールド」に登場する、危機対策班の中核オペレーターである「チェン・センユー」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたイラストをモチーフに再現されている。キャラクターの見た目はもちろんのこと、衣装やポーズ、装備品まで含めてそっくりそのままの姿となっており、まさに二次元世界から飛び出してきたかのようだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約280mmだ

口を大きく開けて微笑みかけているような表情が可愛らしい、こちらのチェン・センユー。頭の上には鋭く尖ったツノが生えており、そのギャップも面白い。彼女の黒髪にはクリアパーツが使われており、透明感のある仕上がりとなっている。

一見ショートカットのようにも見えるが、長い髪をツインテールでまとめている。そちらが背中側で大きくうねる造形となっており、躍動感のある動きが付けられている。細かい彩色が施された大きな瞳や、少し尖った細い顎など、キャラクターの特徴も見事に捉えられている。

前髪が少し透けて見える

頭には鋭いツノが伸びている

後頭部あたりから長い髪が伸びている

チェン・センユーが身につけている衣装は、青と白を基調にしたスタイルだ。丈が短めの上着部分などデザインも面白いが、そちらに様々なアクセサリーが付けられており、見た目も賑やかになっている。両手に長い剣を持っているが、こちらもパーツごとの素材の違いなどが良く出ている。

小物がいっぱい付けられている

複数の衣装を重ね着している

剣の作りも細かい

ふんわりとした白いスカートを身につけており、こちらにもメカニカルなパーツが付けられている。その下からは、白い脚がすらりと伸びている。腰のあたりから龍の尻尾が伸びているところもユニークだ。

スカートにもメカニカルなパーツが付けられている

足元は黒いロングブーツを履いている

台座はシンプルだ

こちらの「アークナイツ：エンドフィールド チェン・センユー」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているが、何はともあれ一度自分の目で確かめてから決めたいという人は、この機会を逃さずお店でチェックしてみよう！

【フォトギャラリー】

(C)GRYPHLINE