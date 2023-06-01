【超合金 メタルギアREX】 2月28日 発売 価格：36,300円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「超合金 メタルギアREX」を2月28日に発売する。価格は36,300円。

本商品はゲーム「METAL GEAR SOLID」に登場した核搭載二足歩行型戦車「メタルギアREX」を超合金シリーズで立体化したもの。

超合金オリジナルの装甲展開ギミックにより、内部のフレームおよびダイキャストパーツが露出する。特徴的な迷彩柄は塗装で再現。核弾頭射出用のレールガンは約260mmの大型サイズで立体化されている。

脚部を延長した最大全高は約180mmで、ダイキャスト製のスパイクは独立可動し、造形と可動の両立を実現している。頭部はLEDギミックを搭載し、発光させることができる。また、脚部に多数のジョイントが設けられており、広い可動範囲を確保。専用台座を用いることで、各形態の安定したディスプレイが可能となっている。

(C)Konami Digital Entertainment

※発売日は流通により前後する場合があります。