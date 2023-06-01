松田龍平主演ドラマ最終回に大物ゲストがサプライズ登場「マジか!?」「衣装ヤバすぎ（笑）」【ネタバレあり】
俳優・松田龍平が主演するテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（毎週金曜 後11：15）の最終回が27日に放送された。シークレットゲストとしてオダギリジョーがサプライズ登場を果たした。
【写真】クセ強すぎ！衝撃の登場を果たした大物ゲスト
本作は、小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）のもとへ次々と舞い込むヘンテコな依頼を、個性豊かな町の住人たちを巻き込んだり、はたまた翻弄されたりしながら奇想天外な方法でゆる〜く解決していく、時に笑えて涙する新感覚のほっこりミステリー。
最後の最後まで予測不可能な展開を繰り広げた最終回。オダギリジョーは、小洒落たカフェのマスター役で出演。洋輔は、南香澄（片山友希）たち同居人たちの熱い要望で実家の温泉宿「ゆらぎや」を再開することを決め、その準備のために奔走していた中、帰り道でジェットパックに不具合が生じてしまった上に雨も降ってきたため、偶然見つけたカフェで雨宿りすることに。ほかに客がいない2人きりの空間で洋輔は間を埋めるようにマスターに話しかけるのだが、その返答が本作でもトップレベルのゆるさ全開＆ツッコミどころ満載。そして極めつきはだいぶおかしなマスターの姿。洒落たカフェにはどうみても違和感がある、セクシーショートパンツ姿だった。
実は、衣装合わせ中にオダギリ自らが提案したこだわりのスタイル。映画『舟を編む』（2013年）での共演や、ドラマ『オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ』シーズン2（2022年）では脚本・演出・編集を手掛けるオダギリの働きかけで松田がサプライズ登場するという間柄の2人による今回のシーンは、短い時間ながらも特大のインパクトを残して最終話に最大級の華を添えた。SNSでも「マジか!?」「オダギリジョーだ！」「どんな衣装やねん！」「衣装やばい（笑）」などの声が寄せられ、話題となっていた。
そんな最終話には、フィナーレにふさわしい多彩なシークレットゲストが続々と登場。2021年に『キングオブコント』で準優勝、2022年には『M-1グランプリ』ではファイナリストとなり、2023年には『第８回上方漫才協会大賞』で特別賞を受賞したお笑いコンビ・男性ブランコの平井まさあきは、なんと空の上で登場。スカイダイビング中にジェットパックで飛行中の洋輔と対面を果たした。
また、手掛ける作品のどこかに密かに姿を見せることで知られる沖田監督が、第5話に続き最終話ではなんと“鳥”となって登場。監督自ら鳥になりきったこだわりの動きを披露していた。
