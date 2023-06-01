【Amazon：FPD チューナーレステレビ セール】 セール期間：2月28日0時～3月13日23時59分

「JG-65」

Amazonにて、FPDのチューナーレステレビがセール価格で販売されている。セール期間は3月13日23時59分まで。

FPDチューナーレステレビは、テレビチューナーを内蔵していないため、地上波・BS/CSを視聴する場合は別途外付けのチューナーが必要。Google TVを内蔵し、Netflix、Prime Video、YouTubeなど主要動画配信サービスに簡単にアクセスできる。

期間中は、ミニLEDバックライト技術を搭載した65型「JG-65」や、4K Ultra HD解像度の65型「CG65-C2」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

FPD チューナーレステレビ「JG-65」（2025年モデル）

ミニLEDバックライト技術を搭載し、独立したLEDマトリックスユニットにより、深みのあるブラック画面、驚異的なピーク輝度、鮮やかで広い色域を実現する。

120Hzベースパネルを高度に駆動し、最大144Hzの高リフレッシュレートに対応。動きの激しいシーンもブレずに滑らかに表示する。ゲームモード搭載で入力遅延を低減し、VRR（可変リフレッシュレート）対応で、HDMI2.1接続時も144Hzの快適なゲームプレイ環境が提供される。

また、ドルビービジョン対応で、明暗差の大きいHDR映像を繊細かつダイナミックに再現。ドルビーアトモスが生み出す立体的で迫力あるサウンドと相まって、まるでその場にいるような劇的な鑑賞体験を実現する。

FPD チューナーレステレビ「CG65-C2」（2025年モデル）

3,840×2,160の高解像度パネルに加え、HDR10とDolby Visionに対応。明暗のディテールや色彩の階調を忠実に再現し、臨場感あふれる映像体験を実現する。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi、Bluetooth 5.0に対応し、USB 2.0やHDMI 2.1などの豊富な端子も搭載。様々なデバイスと簡単に接続でき、音声も映像も高品質で楽しめる。