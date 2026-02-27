米債利回り低下傾向＝NY債券オープン
米国債利回り
2年債 3.406（-0.022）
10年債 3.975（-0.029）
30年債 4.641（-0.015）
期待インフレ率 2.284（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.673（-0.018）
英 国 4.248（-0.026）
カナダ 3.153（-0.019）
豪 州 4.651（-0.050）
日 本 2.111（-0.039）
米債利回りは低下傾向。１０年債は東京市場で４．００５％に迫る動きもその後低下し、直近３．９７%台。
各国10年債
