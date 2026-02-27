米国債利回り

2年債 3.406（-0.022）

10年債 3.975（-0.029）

30年債 4.641（-0.015）

期待インフレ率 2.284（-0.001）

※期待インフレ率は10年債で算出



各国10年債

ドイツ 2.673（-0.018）

英 国 4.248（-0.026）

カナダ 3.153（-0.019）

豪 州 4.651（-0.050）

日 本 2.111（-0.039）



米債利回りは低下傾向。１０年債は東京市場で４．００５％に迫る動きもその後低下し、直近３．９７%台。

