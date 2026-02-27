米国債利回り
2年債　 　3.406（-0.022）
10年債　 　3.975（-0.029）
30年債　 　4.641（-0.015）
期待インフレ率　 　2.284（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.673（-0.018）
英　国　　4.248（-0.026）
カナダ　　3.153（-0.019）
豪　州　　4.651（-0.050）
日　本　　2.111（-0.039）

米債利回りは低下傾向。１０年債は東京市場で４．００５％に迫る動きもその後低下し、直近３．９７%台。