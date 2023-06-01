2月28日 先行配信

「万年草むしりと蔑まれているEランク冒険者、実は世界最強の”植物魔術”で無双する」

CLLENNは、原作・岸本和葉氏、作画・アオイシュン氏による異世界ファンタジー「万年草むしりと蔑まれているEランク冒険者、実は世界最強の”植物魔術”で無双する」のピッコマでの先行公開を2月28日より開始した。

【あらすじ】

ダンジョンに潜っては薬草を集めるEランク冒険者のフィルマ。周りの冒険者からは「万年草むしり」と呼ばれ蔑まれていた。そんなある日、ダンジョンの最深部到達を目指すSランク冒険者のティナは、異常個体モンスターと出くわし窮地に追い込まれていた。最期を覚悟した彼女の前に現れたのは…あの、万年草むしりのフィルマだった！ Eランクには無謀な相手だと諦めるティナだったが、フィルマの扱う「植物魔法（プラントマジック）」は規格外の強さで――！？ 最弱の肩書きを持つ、万年草むしりの最強無双譚開幕！！

(C)岸本和葉・アオイシュン／CLLENN