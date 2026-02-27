長時間の自転車移動で気になりやすいお尻の痛みに向けて、Globixが新構造サドルを発表しました。

接触圧力を分散する設計を軸に、通気性や耐久性までまとめて見直した点が今回のポイントです。

通勤・通学から休日ライドまで、日常の乗車時間を少しでも快適にしたい人ほど注目したい新製品です。

Globix「新構造サドル」

発表日：2026年2月25日所在地：栃木県さくら市きぬの里

Globixは栃木県さくら市きぬの里を拠点に、自転車関連製品の開発・販売を手がけるブランドです。

今回発表された「新構造サドル」は、長時間乗車時に起こりやすい座部の違和感を減らすために設計されたモデルです。

健康志向やCO2削減の流れで自転車利用が見直される中、快適性を支えるパーツとしてサドルを再設計した製品となっています。

圧力分散設計と坐骨負荷の軽減

設計方針：接触圧力の分散を最優先解析対象：前傾姿勢時の体圧分布

従来サドルで起こりやすかった局所的な荷重集中を避けるため、体重が一点に寄りにくい形状が採用されています。

坐骨まわりの負荷を広い接触面で受ける発想なので、乗車時間が伸びたときほど違いを感じやすい設計です。

朝夕の通勤で連日使う場面でも、痛みが理由で走行距離を短くするリスクを減らしやすくなります。

素材設計と通気性のバランス

素材設計：クッション性と耐久性の両立快適要素：長時間使用時の蒸れ軽減を狙う通気構造

柔らかさだけを優先せず、へたりにくさまで含めて素材バランスを取っている点が実用的です。

蒸れや湿度由来の不快感に配慮した構造のため、気温が上がる季節でもコンディションを保ちやすくなります。

クッション・通気・耐久の3点を同時に押さえる設計は、毎日使うパーツとしての完成度を高める要素です。

通勤からサイクリングまでの対応範囲

対応想定：シティサイクルからスポーツバイクまで対象ユーザー：通勤・通学・サイクリングで自転車を使う利用者

前傾姿勢を含む体圧分析結果を反映しているため、乗車姿勢が変わる複数タイプの自転車に合わせやすい構成です。

軽量化にも配慮した設計なので、快適性を高めつつ車体全体の扱いやすさも保ちやすくなっています。

短距離移動だけでなく週末のロングライドまで、利用シーンを切り替えながら使える汎用性が魅力です☆

サドルは見た目以上に、移動体験の質を左右する接点です。

痛みの軽減と乗り続けやすさが両立すると、自転車を選ぶ日が自然に増えていきます。

毎日の足として使う人にも、距離を楽しみたい人にも、検討価値の高い新モデルとなっています。

【長時間ライドの座面ストレスを抑える新発想！

Globix「痛み軽減と通気性を両立した新構造サドル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. Globix 新構造サドルの発売日はいつですか？

発表日は2026年2月25日です。

Q. Globix 新構造サドルの場所はどこですか？

所在地は栃木県さくら市きぬの里です。





