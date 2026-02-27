初主演・小手伸也の濃厚復讐コメディ開幕！俺もそろシェイクスピア・シリーズ「コテンペスト」

俳優・小手伸也さんが舞台初主演で挑む、新シリーズ第一弾『コテンペスト』の上演が決定しました。

シェイクスピアの傑作『テンペスト』を現代劇として翻案し、笑いと狂気が交差する復讐コメディに仕上げた作品です。

東京・下北沢の本多劇場と大阪のCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで、2026年夏に上演されます。

俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ『コテンペスト』

一般発売日：2026年4月11日（土）10:00東京公演日程：2026年6月27日（土）〜7月7日（火）東京会場：本多劇場大阪公演日程：2026年7月17日（金）〜7月19日（日）大阪会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールチケット料金：東京公演9,800円／大阪公演10,500円（全席指定・税込）

「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」は、俳優・小手伸也さんがシェイクスピア作品に向き合う舞台企画です。

東京会場の本多劇場は下北沢を代表する劇場のひとつで、小劇場文化を牽引してきた演劇の拠点として知られています。

第一弾『コテンペスト』は、原典の骨格を活かしながら現代の会話劇へ落とし込んだ新作コメディとして立ち上がります。

シェイクスピア翻案で描く“嵐”の復讐劇

物語の舞台は地方都市のスナックで、元大女優のママ・ミチコと常連客の細木が復讐へ向かって動き出します。

『テンペスト』の構造を下敷きにしながら、現代の人間関係と小心者の覚醒をコメディとして展開する脚本です。

古典の文脈を持ちながらテンポよく楽しめる構成なので、シェイクスピアに馴染みのない観客でも入りやすい作品になっています。

小手伸也×村上大樹がつくる舞台の温度感

脚本・演出は劇団「拙者ムニエル」主宰の村上大樹さんが担当し、人物の濃さと会話の推進力を前面に出す設計です。

小手さんは映像とは異なる全身全霊のパフォーマンスを掲げており、劇場空間ならではの熱量が期待できる座組です。

長年の共演経験を持つクリエイター同士の再タッグとして、演劇ファンの注目を集める公演です☆

鈴木保奈美ら11名がそろうキャスト構成

共演には鈴木保奈美さん、片桐仁さん、崎山つばささん、松田凌さん、AOIさん、井澤勇貴さんら個性の異なる俳優陣が並びます。

幅広い世代のキャストが同じ物語に入ることで、会話劇のテンポと人物のコントラストが立つ編成です。

公開ビジュアルでも11名の顔ぶれが確認でき、群像劇としての厚みを感じられる作品になっています。

テレビや映画で見せる小手伸也さんの存在感を、ライブの距離感で体感できる舞台です。

笑いのスピード感と戯曲由来の構造が同時に楽しめるので、久しぶりの観劇先としても選びやすい一本です。

夏の観劇スケジュールを組むタイミングで押さえておきたい、新シリーズ開幕作になりそうです。

【初主演・小手伸也の濃厚復讐コメディ開幕！

俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ『コテンペスト』】の紹介でした。

