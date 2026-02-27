◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第４節 町田２―１千葉（２７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで千葉に２―１で勝利した。

＊ ＊ ＊

６年ぶりの兄弟対決を制した。町田のＭＦ前寛之は後半３４分、千葉で先発していた２歳年上の兄・貴之がいるピッチの中へ入った。試合で相まみえるのは自身が福岡、兄が松本に在籍していた２０２０年１１月８日以来で、Ｊ１同士での対戦は今回が初。同じボランチポジションで攻防を繰り広げ、チームとしての結果は自身に軍配が上がった。通算５試合目で今回が初勝利となった。

試合を終えて弟の寛之は「とにかく２人でピッチに立てる時間があって良かった。Ｊ２でもうれしかったし、千葉というクラブが久々にＪ１に上がり、そこで兄貴が昇格をつかんでＪ１でやっているのもそうだし、お互いの努力の積み重ねが見えないところでもあると思う。そういうのも含めてうれしかた」と、兄と過ごした特別な時間を笑顔で振り返った。

ともに札幌の下部組織で育ち、兄が１２年にトップチームへ昇格。自身も翌年に次シーズンからのトップ昇格が発表され、同クラブ初の兄弟選手となった。公式戦初出場となった天皇杯・甲府戦では、兄との同時先発も果たした。自身は福岡に移籍して以降は主にＪ１でキャリアを築く中、兄は山口、松本などＪ２を主戦場に渡り歩いてきた。カテゴリーが違う期間が続いたが、３０歳を超えて再び同じ舞台で戦うことになった。

６年ぶりにピッチで見た兄のプレーについて「良かった。久しぶりにボランチをやっている兄を見た気がします」と振り返ると「幼稚園からサッカーを始めて、ずっと先頭を走ってきた兄を追いながらサッカーをやってきた。プロになってからもそう。こういう年齢になってもＪ１の舞台でやっているのは尊敬しかない」と、目標にし続けた兄へのリスペクトを示した。