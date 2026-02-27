陸上男子マラソンで２０２４年パリ五輪６位の赤崎暁（クラフティア）、世界選手権４度出場の川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）が３月１日の東京マラソン攻略のカギを語った。当日は９時１０分号砲で、大会公式サイトでは最高気温が１７度前後の予報のため、暑さへの注意喚起もされている。

今月２２日の大阪マラソンでもスタート時に発表された気温は１１・３度ながら、トップ選手フィニッシュ時は２０度近くまで上昇していた。３７キロ地点まで首位で独走していた吉田響（サンベルクス）も失速し、３４位の２時間９分３５秒でフィニッシュ。後にＸ（旧ツイッター）で「３２ｋｍ過ぎに低血糖と脱水になってしまい、なんとかゴールはできました」と、暑さに苦しめられたことを明かしていた。

２７日に都内で行われたＧＰＳ機器メーカー「Ｇａｒｍｉｎ」のイベント後には、この大阪マラソンを２時間１４分３０秒で完走し、通算８０回目の「サブ１５」をマークした川内が今大会のレースのカギを「序盤からの水分補給が大事になってくる」と指摘した。

エリート選手は、レース中に選手が個々に用意し、大会主催者によって所定の給水ポイントに配置されるスペシャルドリンク、大会側が用意したゼネラルドリンクの２つがあるが「大阪ではスペシャルドリンクでうまくいかない人が多かった。スペシャルに失敗した、おしまい、ではなくゼネラルがあるので、そちらで補給したり、場合によってはかぶり水をやっていけば。２０度を超えるとまた違うが、１７度くらいなら全然対応できない気候ではないと思う」と力説する。

赤崎も「どうしても最初の５キロで、あまり汗をかかないから給水をあまり取らない人も多いと思うが、それが結構３０キロの後半に関わってきたりする。自分は喉が渇いていなくても、５キロの段階からなるべくボトル１杯分は飲むようにしている」と水分補給の重要性を訴えた。