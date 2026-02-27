鈴木おさむ氏、10歳息子と「ドリフ展」へ「大島さんにそっくり」「ノリノリで可愛らしい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/27】元放送作家の鈴木おさむ氏が2月27日、自身のInstagramを更新。10歳の息子のショットを公開した。
【写真】森三中の大島の夫「大島さんにそっくり」10歳息子の姿
鈴木氏は「結成60周年記念 ザ・ドリフターズ展〜発掘！5人の笑いと秘宝たち〜」での写真を複数枚投稿。加藤茶のギャグ「ペッ」を体験できる金色の手の像を前に「ペッ」をしている息子の姿を公開した。また、自身が「ペッ」をしているショットや、志村けんさんのバカ殿像を挟んで息子と「アイーン」のポーズをしている2ショットなども披露している。
この投稿に、ファンからは「スタンプで隠してあっても大島さんにそっくりなのがわかる」「素敵な親子時間」「息子さんノリノリで可愛らしい」「仲の良さにほっこり」などと反響が寄せられている。
鈴木氏はお笑いトリオ・森三中の大島美幸と2002年に結婚。2015年6月に第1子長男・笑福くんが誕生した。（modelpress編集部）
