3児の母・川崎希「夕方ver」子どもたちへの手作り弁当披露「おかずが少し変えてあるところに愛を感じる」「1日に2度も作るのすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/27】タレントの川崎希が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちの夕方用の手作り弁当を公開した。
【写真】38歳元AKB「おかずが少し変えてあるところに愛を感じる」子どもたちへの2度目の弁当
川粼は「お弁当 夕方ver」と記し、ほうれん草とツナの和え物やちくわ、肉などのおかずがつまった2つの弁当を公開。1つには枝豆、もう1つにはピーマンと違うおかずも入っており、「習い事ある日は夕方用のお弁当も作ってるから大変」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりで栄養満点」「彩り綺麗」「おかずが少し変えてあるところに愛を感じる」「1日に2度も作るのすごい」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、子どもたちへの手作り弁当公開
◆川崎希の投稿に反響
