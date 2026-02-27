【新華社東京2月27日】日本の高市早苗首相が台湾について誤った発言を行い、軍備拡張を推し進めていることに関し、26日に東京で開かれたシンポジウムに参加した日本の有識者らが懸念を表明、日本の政治が右傾化していることは非常に危険であり、社会の各界が関心を持つべきだと訴えた。

青山学院大学の羽場久美子名誉教授は、日本の政界と社会で顕在化しつつある右傾化の動きに憂慮を示し、各界に警戒を保つよう呼びかけた。

社民党の福島瑞穂党首（参院議員）は、高市氏が進める武器輸出要件の「5類型」撤廃や「国家安全保障戦略」など安保3文書の改定、「継戦能力の向上」などの動向に、驚きと憂慮を禁じ得ないと表明した。

弁護士の杉浦ひとみさんは取材に対し「高市氏がやっていることは非常に危険で、日本のためにならない」と指摘。日本は過去の戦争を反省し、これまで築いてきた中国との関係も大切に守っていく必要があると述べた。

高市氏は昨年11月7日、国会答弁で「台湾有事」は日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になり得ると挑発的な発言を行った。また、今月20日の施政方針演説では改めて強い改憲意欲を表明し、防衛力の抜本的強化、殺傷能力ある武器輸出の拡大、インテリジェンス（情報収集・分析）機能の強化など極めて保守色の強い政策を打ち出した。こうした発言や姿勢に対し、日本の各界からは懸念や批判の声が上がっている。（記者/陳沢安、楊智翔）