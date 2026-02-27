◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節 町田２―１千葉（２７日・Ｇスタ）

千葉がアウェーで町田と対戦し１―２で敗戦。開幕４連敗となった。

０―２の後半１９分に今季初ゴールを決めた石川大地は「ＦＷとして結果残せたことは一番大事だった」と安堵（あんど）した表情を浮かべた。得点シーンのクロスバーに当たるループシュートには「軸足に当たっちゃってＧＫも読みづらいボールがいった」と苦笑いを浮かべた。

チームは石川の１点にとどまり敗戦。「チャンスもあった。ただ決めきれるかきれないかの差が出た。また、一瞬の隙を突かれて失点してしまうとＪ１に限らず難しい試合になる。チームとして突き詰めていかないといけない」と気を引き締めた。

試合後の会見で小林慶行監督は石川のプレーを「彼のパフォーマンスはとても安定しているし、ストロングの１つ」と評した。さらに「技術もあって、ゴールゲッターにもなれる。あとは守備のスイッチを入れられる貴重な存在。セカンドボールの回収能力は抜群に高いのでピッチの中央においておきたい存在」と語った。そして「彼はもっとやれる」と期待をかけた。

安定感の維持するこつに石川は「自分たちがベースにしている走る、戦うといった大事な部分を必ずやることで調子の波がなくなる。プラスアルファの部分で得意なターンやゴール前に入ることを意識している」と意識を語った。

石川は一昨季、昨季とＪ２で２桁ゴールをあげているストライカー。桐蔭横浜大から２０１８年に当時Ｊ２の岐阜に加入。その後はＪ３の沼津、鳥取、Ｊ２熊本と渡り歩いて９年目でたどり着いたＪ１の舞台。今月２２日には３０歳の誕生日を迎えた男が、初勝利に向けてチームをリードする。