仲里依紗、ミラノで美脚際立つ大胆ショットに「存在感すごい」「脚が綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/27】女優の仲里依紗が2月26日、自身のInstagramを更新。イタリア・ミラノで開催された「DIESEL（ディーゼル）」の2026年秋冬コレクションに出席した際の姿を公開し、話題を呼んでいる。
◆仲里依紗、美脚輝くミラノショット公開
仲は「Diesel Milan Collection this world is everything」とつづり、DIESELのロゴが大きく描かれた赤いバックボードの前でポーズを決める姿など複数枚投稿。淡いオレンジの華やかなトップスに個性的なデザインのショートパンツを合わせ、引き締まった美しい脚のラインが際立つスタイリングを公開している。
◆仲里依紗の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しすぎます」「素敵な着こなし」「脚が綺麗」「憧れのスタイル」「存在感すごい」「輝いてる」「かっこいいし可愛い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
