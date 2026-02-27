鈴木愛理、膝上ミニ丈コーデ2選に「脚スラッとしてて綺麗」「無駄なものがない」と反響
【モデルプレス＝2026/02/27】ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（テレビ東京系／毎週⽔曜深夜24時30分〜）の公式X（旧Twitter）が2月26日に更新された。歌手で女優の鈴木愛理のオフショットが公開され、反響が集まっている。
【写真】31歳元アイドル「脚スラッとしてて綺麗」ミニ丈から美脚スラリ
投稿では「ミニ愛衣」とコメントし、主⼈公・南愛⾐（みなみ・あい）役の鈴⽊のオフショットを公開。推しの名前が入ったうちわを手に、赤Tシャツにショートパンツ姿、さらに青Tシャツに同じショートパンツを合わせた姿を披露した。どちらも素足で、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿には「脚スラッとしてて綺麗」「無駄なものがない」「可愛すぎるでしょ」「こっちまでキュンキュンする」「笑顔がたまらない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
