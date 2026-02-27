上野樹里「無添加パイ生地」で手作りしたアップルパイ公開「プロ級の腕前」「お店で売ってるみたいな仕上がり」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】女優の上野樹里が、2月27日までに自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのアップルパイを公開した。
◆上野樹里、手作りアップルパイ披露
上野は「アップルパイ作った」と添え、黒い器に盛り付けたアップルパイの写真を投稿。パイ生地はつやと綺麗な焼き色がつき、サクサクの仕上がりとなっており、生地の切り込みからはトロッとしたりんごがのぞいている。また、自身の投稿に「NZの無添加パイ生地で簡単」とコメントし、生地のこだわりも明かしている。
◆上野樹里の投稿に「プロ級の腕前」の声
この投稿に、ファンからは「美味しそうすぎる」「プロ級の腕前」「今すぐ食べたい」「お店で売ってるみたいな仕上がり」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
