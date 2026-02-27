鎌田パレスや毎熊&市原AZら参戦!! ECL決勝トーナメントの組合せ決定
欧州サッカー連盟(UEFA)は27日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)決勝トーナメントの組合せ抽選会を実施した。
MF鎌田大地を擁するクリスタル・パレス(イングランド)はラウンド16でAEKラルナカ(キプロス)と激突。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZ(オランダ)はスパルタ・プラハ(チェコ)と1回戦で対戦することが決まった。MF佐野海舟とMF川崎颯太が所属するマインツはシグマ・オロモウツ(チェコ)と対戦する。
※左が第1戦ホーム
【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】
[1]レフ・ポズナン(ポーランド) vs シャフタール(ウクライナ)
[2]AZ(オランダ) vs スパルタ・プラハ(チェコ)
[3]クリスタル・パレス(イングランド) vs AEKラルナカ(キプロス)
[4]フィオレンティーナ(イタリア) vs ラクフ・チェンストホバ(ポーランド)
[5]サムスンスポル(トルコ) vs ラージョ(スペイン)
[6]ツェリエ(スロベニア) vs AEKアテネ(ギリシャ)
[7]シグマ・オロモウツ(チェコ) vs マインツ(ドイツ)
[8]リエカ(クロアチア) vs ストラスブール(フランス)
【準々決勝】
[a]1の勝者 vs 2の勝者
[b]3の勝者 vs 4の勝者
[c]5の勝者 vs 6の勝者
[d]7の勝者 vs 8の勝者
【準決勝】
aの勝者 vs bの勝者
cの勝者 vs dの勝者
【決勝】
5月27日
