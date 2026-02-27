　欧州サッカー連盟(UEFA)は27日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)決勝トーナメントの組合せ抽選会を実施した。

　MF鎌田大地を擁するクリスタル・パレス(イングランド)はラウンド16でAEKラルナカ(キプロス)と激突。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZ(オランダ)はスパルタ・プラハ(チェコ)と1回戦で対戦することが決まった。MF佐野海舟とMF川崎颯太が所属するマインツはシグマ・オロモウツ(チェコ)と対戦する。

※左が第1戦ホーム

【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】

[1]レフ・ポズナン(ポーランド) vs シャフタール(ウクライナ)

[2]AZ(オランダ) vs スパルタ・プラハ(チェコ)

[3]クリスタル・パレス(イングランド) vs AEKラルナカ(キプロス)

[4]フィオレンティーナ(イタリア) vs ラクフ・チェンストホバ(ポーランド)

[5]サムスンスポル(トルコ) vs ラージョ(スペイン)

[6]ツェリエ(スロベニア) vs AEKアテネ(ギリシャ)

[7]シグマ・オロモウツ(チェコ) vs マインツ(ドイツ)

[8]リエカ(クロアチア) vs ストラスブール(フランス)

【準々決勝】

[a]1の勝者 vs 2の勝者

[b]3の勝者 vs 4の勝者

[c]5の勝者 vs 6の勝者

[d]7の勝者 vs 8の勝者

【準決勝】

aの勝者 vs bの勝者

cの勝者 vs dの勝者

【決勝】

5月27日