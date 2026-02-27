伊藤洋輝が太もも負傷で2週間から3週間離脱へ…3月日本代表復帰は微妙か
バイエルンDF伊藤洋輝が太ももの筋断裂により、2週間から3週間ほど離脱する見込みだと明らかになった。『スカイ・スポーツ・ドイツ』が伝えている。
伊藤は昨年11月に8か月ぶりに戦線復帰し、以降はブンデスリーガで10試合1得点を記録している。しかし地元紙の報道によると、26日のトレーニングで筋肉系のトラブルに見舞われて練習から離脱。27日に検査を行うことが報じられていた。
そうしたなかで『スカイ・スポーツ・ドイツ』によると、クラブのクリストフ・フロイントSDが27日、伊藤は太ももの筋断裂で2週間から3週間ほど離脱することを公表したという。
日本代表は3月28日にスコットランド代表と、同31日にイングランド代表と敵地で国際親善試合を予定している。代表復帰が期待される伊藤が間に合うかは微妙な状況だ。
伊藤は昨年11月に8か月ぶりに戦線復帰し、以降はブンデスリーガで10試合1得点を記録している。しかし地元紙の報道によると、26日のトレーニングで筋肉系のトラブルに見舞われて練習から離脱。27日に検査を行うことが報じられていた。
そうしたなかで『スカイ・スポーツ・ドイツ』によると、クラブのクリストフ・フロイントSDが27日、伊藤は太ももの筋断裂で2週間から3週間ほど離脱することを公表したという。
日本代表は3月28日にスコットランド代表と、同31日にイングランド代表と敵地で国際親善試合を予定している。代表復帰が期待される伊藤が間に合うかは微妙な状況だ。