¡¡¥â¡¼¥¿¡¼Âç¼ê¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Ï27Æü¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ²ñ·×ÌäÂê¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤é°ìÄê¤Î¸¶°øÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê±Æ¶Á³Û¤Î»»Äê·ë²Ì¤Ê¤É¤Ï²þ¤á¤ÆÊó¹ð½ñ¤ò¼õÎÎ¤¹¤ëÍ½Äê¡£º£²ó¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸åÆü¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ·×½èÍý¤Îµ¿¤¤¤¬Ê£¿ô¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÂè»°¼Ô°Ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£10·î¤Ë¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¥Ë¥Ç¥Ã¥¯³ô¤òÆÃÊÌÃí°ÕÌÃÊÁ¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£Âè»°¼Ô°Ñ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î±Ê¼é½Å¿®»á¤ä·Ð±Ä´´Éô¤Î´Ø¤ï¤ê¤äÀÕÇ¤¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ê¼é»á¤Ï26Æü¤ËÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¡£¡ÖÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë´°Á´¤Ë¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£