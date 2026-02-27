長時間の乗車でもお尻が痛くなりにくい体圧分散設計！Globix「新構造サドル」

Globixから、長時間乗車時のお尻の痛みを大幅に軽減する新構造サドルが発売予定！

坐骨への集中的な体圧を広い範囲に分散させる設計で、通勤・通学からサイクリングまでを快適にサポートします。

2026年2月25日に発表された、自転車ユーザー注目の新製品です。

Globix「新構造サドル」

所在地：栃木県さくら市きぬの里

Globixは、栃木県さくら市きぬの里を拠点に自転車関連製品の開発・販売を手がけるブランドです。

健康増進やCO2削減の観点から自転車利用が広がる一方、長時間乗車時の座部の違和感や痛みは、自転車を継続利用する上での大きな壁になっていました。

今回の新構造サドルは、複数の工学的知見を取り入れた独自設計で、体重の一点集中を避けながら快適な乗車体験を実現する製品です。

坐骨への負荷を広く受け止める体圧分散構造

従来のサドルは接触面積が限られており、体重が坐骨周辺に集中しやすい構造でした。

Globixの新構造サドルは、この課題に「接触圧力の分散を最優先にした形状設計」で応えています。

自転車の前傾姿勢時の体圧分布を詳細に分析した結果をサドルの形状に反映済み。

ペダリング中に体勢が変化しても圧力の偏りが生じにくく、長距離走行で「途中から急に痛くなる」という体験を抑えやすい設計です。

毎日の通勤で30分〜1時間サドルに座り続ける人にとって、体圧の集中を防ぐ設計は乗り疲れの蓄積を左右する重要な要素です。

蒸れを抑える通気性と長持ちする耐久素材

素材選定では、クッション性・耐久性・通気性の3つのバランスを重視しています。

クッション素材は弾力を持たせながら過度に沈み込まないよう調整されており、体圧の逃げ場を確保しながら疲労を蓄積させにくい構成です。

通気性に優れた構造設計により、夏場の長距離ライドや湿度が高い環境でも蒸れによる不快感を軽減できます！

耐久性を考慮した素材のため、毎日の通勤・通学で連続使用しても形状が崩れにくく、長期間にわたって快適な座り心地を維持できます。

シティサイクルからスポーツバイクまで対応する汎用設計

形状は人間工学に基づいており、スポーツバイクの深い前傾姿勢でも、シティサイクルの直立に近いポジションでも自然にフィットする設計です。

特定のバイクタイプに限定されない汎用性を備えているため、自転車を乗り換えた際にもそのまま移植して使い続けられます。

軽量化にも配慮した構造で、自転車全体の重量感をほとんど変えずに快適性を底上げするデザインアプローチを採用中。

1台のサドルを複数の自転車で使い回せる汎用性は、買い替えコストを抑えられる点でも見逃せないメリットです。

自転車での移動距離を延ばしたい人や、毎日の通勤で座り疲れを感じている人にとって、サドルの快適性は乗車習慣の継続率に直結します。

体圧分散・通気性・汎用性という3つの軸を設計の核に据えたGlobixの新構造サドルは、日常の自転車ライフをアップグレードする一台です☆

Globix「新構造サドル」の紹介でした。





