¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡ª¡× µÜ¾ëÂçÌï¤¬¹¥Åê¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤ÎµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£·Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£³²ó¤ò£µ£µµåÅê¤²¤Æ£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾õÂÖ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£»Íµå¤¬²ÝÂê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÎÂ®µå¤È£¸£°¥¥íÂæ¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤ÇÂÇ¼Ô¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¡£Á°²ó£²£²Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÏàÂè£²ÀèÈ¯á¤ÎÌò³ä¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤é£Í£Ì£ÂÁÈ¤¬¹çÎ®¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ê¥¤¥ó¤¬µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢µÜ¾ë¤ÏÂçÃ«¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤«¤é¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Âç²ñ¸å¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤Ê¤ÉÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹çÁ°¡©¡¡ÉáÄÌ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄ¸å¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶áÆüÃæ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤â£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀïÅÐÈÄ¸å¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¡£Âº·É¤¹¤ë»³ËÜ¤ÈºÆ¤ÓÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤«¤¦º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£