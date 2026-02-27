◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 中日3―5侍ジャパン（2026年2月27日 バンテリンD）

中日・井上一樹監督（54）が侍ジャパンとの壮行試合を振り返り、9回2死一、二塁の場面で緊急登板した高橋宏斗投手（23）について言及した。

5―2の9回から登板した守護神候補の大勢が、2死一、二塁の場面で右足をつったことにより降板。登板予定のなかった高橋が緊急登板した。最初の打者・石川昂に中前適時打を許したが、続く村松はこの日最速の153キロ直球を軸に追い込み、最後は二直に仕留めて試合を締めた。

井上監督は「最後はちょっと緊急登板で“そこっ？”ていうね。僕も複雑な気持ちで見てましたけど」としたうえで「宏斗が打たれるとか、石川が打ったとかじゃなくて、その緊急登板をしたことによって、大丈夫かなっていう心配はありますけど」とチームの指揮官としての率直な思いを口にした。

それでも、日本の連覇を願う気持ちは強く、自チームの選手にはその中心になって欲しいと願う。「侍ジャパンさんに預けた以上は、四の五の言う権利はありませんし、それは覚悟でいっているわけですから。侍の一員として高橋宏斗には頑張ってほしい」とエールを送っていた。