第６回ＷＢＣに臨む侍ジャパンは２７日、バンテリンドームでの中日戦に５―３で勝利し、壮行試合を２勝１敗とした。流れを呼び込んだのは「４番・三塁」で先発した佐藤輝明内野手（２６＝阪神）だ。

初回一死一、二塁。相手先発・柳が投じた内角低めのカットボールを初球から振り抜いた。打った瞬間、確信の表情を見せた打球は新設のホームランウイングを軽々と越え右翼席中段へ。「ＮＰＢ＋（プラス）」の計測によると打球速度１７９・４キロ、飛距離１３１・４メートルの特大先制３ランとなり、場内は一気に熱狂した。ベンチでも大谷翔平投手（３１）が右手を挙げてたたえ、ダイヤモンドを一周した佐藤と笑顔でハイタッチを交わした。

一時は追いつかれたものの、打線が粘り強くつながり代表の底力を示した。佐藤はヒーローインタビューで「捉えることだけ意識して、いつもどおりを心がけた」と淡々。「アピールする立場。しっかり結果を出さないといけないので、いい結果が出て良かった」と言葉を引き締めた。

大谷、村上（ホワイトソックス）、岡本（ブルージェイズ）、鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）らＭＬＢの強打者がそろう中で４番を託された一撃は存在感を刻む一打でもある。初戦のソフトバンク戦（２２日・サンマリン宮崎）でも３安打５打点と好調を維持。「いい準備をして本番に臨めるよう、みんなで頑張っていく」と締めくくり、１週間後に迫るＷＢＣ開幕を見据えた。