¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡Û¶á¹¾æÆ¸ã¡¡ÅöÃÏÏ¢Â³£Ö²¦¼ê¡ÖÏ¢ÇÆ¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤·¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡Ö£Â£Ô£ÓÂçÏÂ¤´¤»£±£²¼þÇ¯µÇ°¥È¥é¥ó¥¹¥ï¡¼¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡×¤Ï£²£·Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¶á¹¾æÆ¸ã¡Ê£³£³¡á¹áÀî¡Ë¤Ï£±£°£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤ËÆþ¤êÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÄ¾Àþ¤ÏÉáÄÌ¡£²ó¤Ã¤¿¸å¤Ï¤¤¤¤¡×¤È½®Â¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¶á¶·¤Ï£±·î¶ÍÀ¸¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î£ÇµÌÄÌçÃÏ¶èÁª¡ÊÅÓÃæµ¢¶¿¡Ë¢ª°²²°¤Ï£´ÆüÌÜ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤È¥ê¥º¥à¥À¥¦¥ó¡££²£°£²£¶Ç¯¸å´ü¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾¡Î¨¤â£²£·Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£¶¡¦£±£°¤È£Á£±µé¥¡¼¥×¤ØÀµÇ°¾ì¡£¡Ö¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£½ÐÁö²ó¿ô¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢£Á£²¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÄ¾¤¹¡×¤È¤¹¤Ç¤ËÍè´ü¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅöÃÏ¤ÏÁ°²ó£Ö¤Î¿åÌÌ¡£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¤¤¤¡£Ãå¼è¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤¤Ä´À°¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸«¤¨Êý¤¬¹ç¤¦¡£¥º¥ì¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È´ª¤Ï¤µ¤¨ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï£´ÏÈ¡£¡ÖÅöÃÏÏ¢ÇÆ¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤·¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Ô¥ó¥í¥¯¾¡Éé¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¥«¥É¤«¤é°ì·â¤Îà¥Ô¥óá¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£