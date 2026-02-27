【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始

ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、2026年8月28日より30日まで米国サンフランシスコ開催する「ポケモンXP」と「ポケモン ワールドチャンピオンシップ 2026」の詳細を発表した。

「ポケモン ワールドチャンピオンシップ 2026」では各種「ポケモン」ゲームの大会に加え「ポケモンカードゲーム」の大会が実施。

「ポケモンXP」では、来場者参加型の各種イベントが予定されているほか、ポケモンセンターのポップアップショップなども設置される。

【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】

