NMB48メンバー、ショーパン×ニーハイソックスから美脚のぞく「シルエットが綺麗」「最高に似合う」
【モデルプレス＝2026/02/27】NMB48の新澤菜央が2月26日、自身のInstagramを更新。神戸の喫茶店を訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳NMB「シルエットが綺麗」ショーパン×ニーハイソックスコーデ
新澤は「にゃん」とコメントし、神戸市の喫茶店を満喫する様子を複数枚投稿。黒とグレーのボーダー柄のパーカーにショートパンツ、黒のニーハイソックスを合わせた私服で、すらりと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを披露した。「＃神戸」「＃平成」のハッシュタグを添え、レトロな雰囲気の店内でナポリタンやクリームソーダを楽しむ姿を見せている。
この投稿は「脚のシルエットが綺麗」「ニーハイが最高に似合う」「可愛すぎる」「喫茶店巡り楽しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳NMB「シルエットが綺麗」ショーパン×ニーハイソックスコーデ
◆新澤菜央、ニーハイソックスで美脚輝く
新澤は「にゃん」とコメントし、神戸市の喫茶店を満喫する様子を複数枚投稿。黒とグレーのボーダー柄のパーカーにショートパンツ、黒のニーハイソックスを合わせた私服で、すらりと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを披露した。「＃神戸」「＃平成」のハッシュタグを添え、レトロな雰囲気の店内でナポリタンやクリームソーダを楽しむ姿を見せている。
◆新澤菜央の投稿に反響
この投稿は「脚のシルエットが綺麗」「ニーハイが最高に似合う」「可愛すぎる」「喫茶店巡り楽しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】