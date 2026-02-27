新澤菜央（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/27】NMB48の新澤菜央が2月26日、自身のInstagramを更新。神戸の喫茶店を訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】27歳NMB「シルエットが綺麗」ショーパン×ニーハイソックスコーデ

◆新澤菜央、ニーハイソックスで美脚輝く


新澤は「にゃん」とコメントし、神戸市の喫茶店を満喫する様子を複数枚投稿。黒とグレーのボーダー柄のパーカーにショートパンツ、黒のニーハイソックスを合わせた私服で、すらりと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを披露した。「＃神戸」「＃平成」のハッシュタグを添え、レトロな雰囲気の店内でナポリタンやクリームソーダを楽しむ姿を見せている。

◆新澤菜央の投稿に反響


この投稿は「脚のシルエットが綺麗」「ニーハイが最高に似合う」「可愛すぎる」「喫茶店巡り楽しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】