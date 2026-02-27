結成5年若手コンビ、解散を発表「相方の大介は芸人を辞め就職する事になり…」
お笑いコンビ・カニクリームコロッケの綾部靖志が27日、自身のXを更新し、コンビを解散することを発表した。
【画像】“M-1二回戦芸人”カニクリームコロッケ、解散報告全文
綾部は文書を投稿。「ご報告 この度カニクリームコロッケは3月の事務所ライブWEL福岡をもちまして解散する事となりました」と報告。今後については、「相方の大介は芸人を辞め就職する事になり、僕は今後もお笑いは続けていくつもりでおりますが、どうなるかはまだ未定でございます。決まり次第またご報告させて下さい」と伝えた。
そして「今まで約5年間沢山の方に支えて頂きました。本当にありがとうございます」と感謝し、「解散とはなりますが、これからはそれぞれの道を歩む事となりますのでどうか暖かく見守って頂ければと思います」と呼びかけた。
最後に「3月まではカニクリームコロッケとして精一杯頑張る所存でおりますので、引き続き宜しくお願い致します!!」と伝えた。
カニクリームコロッケは、綾部靖志、永田大介の2人組で2021年7月に結成。翌年から『M-1グランプリ』に参戦し、4年連続で2回戦で敗退していた。
