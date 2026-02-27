ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子で銅メダルを獲得した中井亜美が、２７日放送の「ひるおび」に生出演した。中井がフリー演技後に見せたハートを作るパフォーマンスについて、ハートの種類が３か４かで、出演陣が激論。最終的に本人が答えを明かした。

蓮見孝之アナウンサーが、「ハートポーズって皆さん３種類とおっしゃってるんですけど、よく見ると、大きいのと小さいのと中くらいのと、最後にもやってますよね？４ですよね？確認したくて」と提案。注目されたのは、演技を終えて顔に指をあて首をかしげた後、リンクの外へ向かいながらカメラにハートポーズを見せた場面だ。

両手を使って頭の上でビッグサイズ、顔の前でスモールサイズ、胸元でミドルサイズ。ハート３種類を一連の流れでパフォーマンスした後に、一拍置いてから左手だけでポージング。これが「きゅんです」の指ハートに見えるとの声があがった。

番組ではスロー再生でビデオ検証を実施。「きゅん」の指ハートに見えたしぐさについて、中井自身が「ガッツポーズのときに、親指がちょっと出ちゃって。こういう風に」と説明して、サムアップのようなポーズを忠実に再現。「３で〜す！！」と満面スマイルで正解数を発表した。