◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 中日3―5侍ジャパン（2026年2月27日 バンテリンD）

中日・井上一樹監督（54）が侍ジャパンとの壮行試合を振り返り、収穫を口にした。

3万6727観衆が詰めかけた一戦。「名古屋に、これだけのフィーバーがね、大谷選手のおかげだと思うんですけども、バンテリンがこんなに盛り上がるっていう試合を体験させることができたっていうことはすごくありがたいなと思います」と選手にとっても貴重な経験となった一戦を振り返った。

監督自身も試合前、大谷の打撃練習を見守った。「それは見とかなきゃね、やっぱり」と笑顔を見せ「行事じゃないけども、大谷選手ってどれぐらい飛ばすのかなって、興味もあるし。パワーとか、すごさとかね、そういうのは分かってはいるんだけども、やっぱりなかなか生で見れないし」と“レア感”を口に。

「彼を一番見たいという方が、この3万6、7000人集まってるわけですから。影響力ってやっぱりすごいなって実感しました」と改めて、人気と存在感を実感していた。