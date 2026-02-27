ポケモン新作『Pokemon Champions』Switch版は4月発売 スマホ版は夏配信
Nintendo Switchとスマートフォン向けの新作ゲーム『Pokemon Champions』が、Switch版が2026年4月発売、スマホ版が夏に配信されることが発表された。ポケモンバトルにフォーカス当てたゲームとなる。
【画像】リザードンVSギルガルド！ 新作ゲーム『Pokemon Champions』場面カット
『Pokemon Champions』は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲーム。ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々な要素を活かして勝利を掴む奥深さはそのままに、Nintendo Switchやスマートフォンでクロスプラットフォームでの勝負を楽しんでいく。
また、『Pokemon Champions』では勝敗に応じてランクが変動する「ランクバトル」や気軽に戦える「カジュアルバトル」で世界中のトレーナーと腕を競い合うことはもちろん、家族や友だちと「プライベートバトル」もできる。
さらに、ポケモンホーム との連携も決定。これまで仲間にした一部のポケモンもバトルで活躍させることができ、お気に入りのポケモンと一緒に、世界中のポケモントレーナーとバトルを楽しめる。
