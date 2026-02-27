金杉憲治駐中国大使は北京で開かれたレセプションで、日中関係について「意思疎通を決して途絶えさせないことが大切だ」と述べ、対話の重要性を訴えました。

金杉大使は27日、北京の日本大使館で開かれた天皇誕生日祝賀レセプションでのスピーチで、「日中関係は何度か冬が訪れたが、必ず氷が割れる日がやってきた」と強調。「その日が訪れるまで意思疎通を決して途絶えさせないことが大切だ」と訴えました。

そのうえで「日中両国には様々な立場の違いがあるが、だからこそ対話を重ね、課題や懸案をひとつひとつ丁寧に減らしていくことが重要だ」と述べました。

去年11月の高市総理の台湾有事をめぐる発言以降、中国政府は日本批判を繰り返しており、日中関係は冷え込んだ状態が続いています。

例年、レセプションには中国外務省の幹部が出席していましたが、今年は幹部の出席はありませんでした。

これについて金杉大使は「将来に向けての種をまく作業を今後も続けていきたい」として、引き続き対話の糸口を探っていく考えを示しました。