¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬27ÆüÈ¯É½¤·¤¿1·î¤Î²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·î¤è¤ê2.9¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¿¤ÓÎ¨¤ÏºòÇ¯12·î¤Î²þÄêÃÍ3.0¡ó¤«¤é½Ì¾®¤·¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î2.6¡óÄøÅÙ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥â¥Î¤¬1.6¡ó¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï3.4¡ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿©ÉÊ¤Ï1.2¡ó¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï4.4¡ó¤½¤ì¤¾¤ì²¼¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁ´ÂÎ¤«¤é½ü¤¤¤¿¥³¥¢»Ø¿ô¤Ï3.6¡ó¤Î¾å¾º¤Ç¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î3.0¡óÄøÅÙ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¤ÎÁ°·îÈæ¡Êµ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤Ï0.5¡ó¾å¾º¡£¥â¥Î¤Ï0.3¡óÄã²¼¤·¤¿°ìÊý¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬0.8¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¥³¥¢»Ø¿ô¤Ï0.8¡ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÀ¯¸¢¤Î¹â´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿¥³¥¹¥È¾å¾º¤¬ÊÆ´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£