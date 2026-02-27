◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）

３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が中日との壮行試合初戦を総括した。

先発の宮城が３回５５球で１安打無失点の好投を見せれば、種市が最速１５６キロの直球とフォークを武器に１回完全投球を披露。本番の第２先発候補がそろって収穫のある内容となった。「投手は２度目の登板だったので、前回より全員よかったというふうに思いますし、種市投手は初めてでしたけど非常によかったなと思います」と納得の表情を浮かべた。

下半身のコンディション不良でスロー調整だった種市は不安を払拭（ふっしょく）する投球。「入りからマックスでいけるっていうのがすごかったと思いますし、彼の特殊なフォークがインコースにだったりアウトコースに落ちたり、スライドぎみに落ちたり、いろいろ（変化の仕方が）あっていいピッチングだったと思います」と称賛した。

一方の打線は初回１死位一、二塁の好機から４番・佐藤輝が右翼席中段へ先制３ランを放ち、結果を残した。「チャンスでああいう一振りで初回に３点入るのは非常に大きかったですね」と目を細めた。

ピッチクロック、ピッチコムといった新ルールの違反者もゼロと、宮崎合宿から続けてきた対策が実った形となった。「こっちとしては早めに準備できたなと思いますし、徐々にね。あんまり気にせずやれてるのかなと思いますね」と評価した。

２点リードの９回には守護神候補の大勢が右足をつって降板。高橋が緊急登板でピンチを救った。「（こういった緊急降板は）起きないのが一番だと思いますけど、ああいうところをみんなでカバーしていくのが大事かなと思いますし、本番でも（不測の事態は）十分（起こる）可能性はあると思うのでね、高橋投手に限らず全員でカバー出来たら」と強調した。

２８日の中日戦（バンテリンＤ）、３月２日のオリックス戦、同３日の阪神戦（ともに京セラＤ）を経て、同６日の台湾との１次ラウンド初戦に臨む。