ポケモン音楽機器「ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン」発表 ゲームボーイのスピーカー音再現
人気コンテンツ『ポケットモンスター』の新情報がが27日、公式YouTubeチャンネルにて配信された『ポケモンプレゼンツ』にて発表された。ポケモンの音楽機器「ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン」が、28日以降順次、抽選受付がスタートする。
【画像】小さなゲームボーイから音が出る！「ポケモン赤・緑」音楽機器
実際のGAME BOYの約3分の1サイズでボタンや刻印、スピーカーから出る音まで再現している。
『ポケットモンスター』シリーズは、1996年2月27日に発売されたゲームボーイソフト『ポケットモンスター 赤・緑』が1作目で、ポケモンを捕まえて育てる「コレクション性」や、友達同士で交換や対戦をする「コミュニケーション性」などが人気となっており、1作目は151種類だったポケモンの数も現在は1025種類登場。
そのほかカードゲーム、テレビアニメや映画、アプリゲーム、グッズなど幅広く展開され、世界中で愛され続けており、本日27日は1作目が発売されてから記念すべき30周年となっている。
