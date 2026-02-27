お笑いコンビ「ジャルジャル」が求人サイト「Indeed」の単独CM出演をかけて争う企画「Indeed CM オンエアバトル2026」のチャンピオンに輝いた。4回目の開催となる企画で、他を圧倒する4連覇となった。

おなじみの「仕事さがしはインディード♪」の音楽に合わせ、各芸人がそれぞれ5秒間で即興ネタを披露するもので、今回が3年ぶりの開催。8組の実力派コンビが披露したCM内のネタを対象に、昨年12月から今月15日までSNS上での一般投票が行われた。

ジャルジャルが4連覇を達成。偉業を達成し、後藤淳平（41）は「全然苦手ではないんですよね、5秒っていうのは。得意分野ではありますね。だから僕らみたいなタイプの芸人が本当に向いている大会だと思います」と、冷静に分析した。

未公開ネタを含む計4本が、来月2日から全国で放送開始となる。もしわがままを一つ言えるなら、後藤は「全ての広告枠を買い取って、全てのCMを我々の5秒ネタにしていただきたいですね。真のジャック！」と離した。

開催未定だが、次回大会に向けて、福徳秀介（42）は「もう準備は終わっていますよ」、後藤も「終わった時から始まりますからね。どんなシチュエーションでもどんとこい！」と自信を見せた。