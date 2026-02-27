ECL¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¡ª¡¡³ùÅÄÂçÃÏÍÊ¤¹¤ëC¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½êÂ°¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´8»î¹ç¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ECL¤Ïº£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»²²Ã¥Á¡¼¥à¤¬36¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º´Ìî³¤½®¤ÈÀîùõñ¥ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ä¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ê¤É¤¬¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ùÅÄÂçÃÏ½êÂ°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤äËè·§ÚðÌð¤È»Ô¸¶Íù²»¤¬½êÂ°¤¹¤ëAZ¡¢¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ê¤É¤¬¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â·èÄê¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥Á¥§¥³¤ÎSK¥·¥°¥Þ¡¦¥ª¥í¥â¥¦¥Ä¤È¤Î·ãÆÍ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏAEK¥é¥ë¥Ê¥«¤È¡¢AZ¤Ï¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥×¥é¥Ï¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¢¨ÆüÄø¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î13Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î20Æü
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¥ì¥Õ¡¦¥Ý¥º¥Ê¥ó¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë vs ¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¥Í¥Ä¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë
¢AZ¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë vs ¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥×¥é¥Ï¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë
£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë vs AEK¥é¥ë¥Ê¥«¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë
¤¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë vs ¥é¥¯¥Õ¡¦¥Á¥§¥ó¥¹¥È¥Û¥ô¥¡¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
¥¥µ¥à¥¹¥ó¥¹¥Ý¥ë¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë vs ¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¦NK¥Ä¥§¥ê¥¨¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë vs AEK¥¢¥Æ¥Í¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë
§SK¥·¥°¥Þ¡¦¥ª¥í¥â¥¦¥Ä¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë vs ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¨¥ê¥¨¥«¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ëvs ¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§4·î10Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§4·î17Æü
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
©¡¡¡¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥ì¥Õ¡¦¥Ý¥º¥Ê¥ó or ¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¥Í¥Ä¥¯¡Ë vs ¢¤Î¾¡¼Ô¡ÊAZ or ¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë
ª¡¡£¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ or AEK¥é¥ë¥Ê¥«¡Ë vs ¤¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê or ¥é¥¯¥Õ¡¦¥Á¥§¥ó¥¹¥È¥Û¥ô¥¡¡Ë
«¡¡¥¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¥¹¥Ý¥ë or ¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡Ë vs ¦¤Î¾¡¼Ô¡ÊNK¥Ä¥§¥ê¥¨ or AEK¥¢¥Æ¥Í¡Ë
¬¡¡§¤Î¾¡¼Ô¡ÊSK¥·¥°¥Þ¡¦¥ª¥í¥â¥¦¥Ä or ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë vs ¨¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥ê¥¨¥« or ¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ë
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§5·î1Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§5·î8Æü
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡©¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡ª¤Î¾¡¼Ô
®¡¡«¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡¬¤Î¾¡¼Ô
¢§³«ºÅÆü»þ¡§5·î21Æü@¥Ä¥§¥ó¥È¥é¡¼¥ë¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¿¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡Ë
¤Î¾¡¼Ô¡¡vs¡¡®¤Î¾¡¼Ô
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¢¨ÆüÄø¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
