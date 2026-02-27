◇柔道グランドスラム・タシケント大会第1日（2026年2月27日 ウズベキスタン・タシケント）

柔道グランドスラム（GS）タシケント大会が開幕し、1日目は男女計5階級が行われた。日本勢は計7人が出場し、男子66キロ級で五輪2連覇王者の阿部一二三（28＝パーク24）が優勝を果たした。

1回戦はイスラエルの選手と対戦し、小外刈りで技ありのポイントを取ってから得意の袖釣り込み腰で豪快な一本勝ち。続く2回戦もジョージアの選手に一本勝ちを収めた。準々決勝はウズベキスタンの選手を相手に開始早々の大外刈りで技ありを奪い、そのまま5秒以上抑え込んで有効。その後相手の外巻き込みで有効のポイントを取られたがそのまま優勢勝ちを収めた。準決勝は、昨年12月のGS東京大会で技ありを取られてあわや準々決勝敗退の危機に追い込まれたキム・チャンヨン（韓国）と対戦。ゴールデンスコア方式の延長戦にもつれ込み、開始から計6分が過ぎたところで有効のポイントを取って決勝進出を決めた。

決勝の相手は、昨年の講道館杯優勝、GS東京大会3位の服部辰成（21＝東海大3年）。試合開始から38秒、阿部一二三が右から得意の袖釣り込み腰で豪快な一本勝ちを収めた。圧倒的な強さで日本勢対決を制し、今年最初の大会を優勝で飾った。

昨年6月の世界選手権では、同階級の国際大会で6年ぶりとなる黒星を喫して3位。半年後のGS東京大会で復活優勝を果たした。2028年ロサンゼルス五輪への代表選考レースがより本格化する2026年。今年最初の大会を前に「一番の目標は世界選手権で優勝してロス五輪につなげること。まずはGSタシケントで勝ちきって流れを作る」と意気込んでおり、言葉どおりの圧倒的な強さを見せた。

昨年の世界選手権準々決勝で阿部一二三を内股透かしの一本勝ちで破ったジェボフ（タジキスタン）は、今大会2回戦で敗退。順当に勝ち進めば準決勝で阿部一二三との再戦が期待されたが、早々と姿を消した。