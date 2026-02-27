２４日に閉店したダイエー上溝店＝２４日、相模原市中央区

総合スーパーのダイエーが首都圏の店舗運営から撤退し、３月１日付でイオンの新会社に統合される。県内１９店舗のうち１７店が食品特化型に転換して存続し、２店は２月末までに閉店した。創業地の近畿圏も含めてダイエーの屋号は消滅し、「フードスタイル」に一新される。消費動向の変化と専門店の台頭で、かつての「小売りの優等生」が岐路に立っている。

２４日夕、ダイエー上溝店（相模原市中央区）に３００人近い買い物客が集まった。前身の忠実屋が開業したのは１９７２年。休業の式典で土橋一正店長は「悔しいが、５３年の歴史にいったん幕を下ろします」と一礼した。

ダイエーの関東事業は３月１日付で設立されるイオンフードスタイルに統合され、県内１１店も移管される。屋号はフードスタイルに、コーポレートカラーはオレンジから瑠璃色に変更される。上溝店を含む県内６店は不動産開発のイオンＣＲＥソリューションズに吸収され、鎌倉店（鎌倉市）と港北みなも店（横浜市都筑区）は２月末までに閉店した。

イオンは２０億〜２４億円のコスト削減を見込み、「共同販促や商品調達、商流の統合の最適化が進む」（広報）と説明している。

首都圏全１２６店で２０３０年度までに計画する改装開業は、東京都２３区内の２０店舗余りを優先する。１号店の三田店（東京都港区）は３月７日を予定。劣勢な生鮮食品や総菜をてこ入れし、若年のファミリー層を取り込む。

上溝店を含む県内店舗の再開業の時期は未定。常連客の千葉良子さん（８１）は「歩いて買い物できるのはダイエーだけ。これからどうすればいいのか」と心配する。最寄りのスーパーは徒歩圏外だ。

１９５７年に大阪市で創業したダイエーはプライベートブランドを先行して打ち出し、６０年代に関東に進出を加速。７２年に売上高が小売業で国内最高に浮上し、９５年に３兆２千億円に達した。２００４年に一転、専門店の台頭と価格競争による経営悪化で自主再建を断念し、グループ解体に追い込まれた。１５年にイオンに完全子会社化された。

ダイエーは３月１日付で子会社のスーパー光洋（大阪府）を吸収合併し、４４年ぶりに本社を都内から創業地の大阪府に移転する。近畿圏に注力し、運営を１８７店に絞る。