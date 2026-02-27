グラビアアイドルの三田悠貴（27）が27日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「本日Sabraさんから最新デジタル『たぷたぷGカップ、見た？』只今発売中です！！」と報告。黒やピンクのビキニ水着姿で、ベンチやイスに座ったり、立ち姿の笑顔ショット撮影動画を公開した。

さらに「お気に入りカット盛り沢山なので絶対みてくださいね いいなって思ってくださった方はぜひ、各種電子サイトよりお買い求めお願いします」とつづった。

ファンやフォロワーからも「スタイル抜群」「魅力詰まってる」「チャーミングで超可愛い」「素晴らしいボディ」「すごい迫力」「ぷるんぷるん」「たまりませんねっ」「かわセクシー」「このボリュームでGなのか…もっとありそう」などのコメントが寄せられている。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。