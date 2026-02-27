ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」が27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に5-3で勝利した。3月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を目指し、ドジャースの大谷翔平投手も合流。出場はしなかったが、試合前にフリー打撃を行った。4階席に飛び込む豪快弾も生まれ、ファンだけでなく侍ジャパンの同僚も仰天。打撃投手を務めた亀井義行外野守備・走塁コーチは「語れないです（笑）」と話した。

試合前、大谷は鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（レッドソックス）のメジャー組と交代で打撃ケージに入り、29スイング中11本をスタンドへ運んだ。右翼上段席やバックスクリーンに放り込む強烈な打球もあった。

スタンドからは大歓声が上がり、一塁側のベンチ前では対戦する中日の選手たちが座り込んで大谷の打球に驚きの表情を浮かべた。侍ジャパンの同僚たちも防球ネットの近くから、興味津々に見つめていた。

打撃投手を務めた亀井コーチは、間近に見た大谷の打撃について「語れません。語れないです（笑）」「語れません」と何度も繰り返した。メジャーで本塁打王を獲得する大スター。「分かりますよね、皆さんね」と話すほかなかった。



（THE ANSWER編集部）