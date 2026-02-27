◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５−３中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本−中日戦（バンテリンＤ）前の練習で衝撃のフリー打撃を行った。右翼４階席への特大弾を含む１１発でファンを沸かせ、圧倒的な存在感を示した。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

大谷のバットが発する“破壊音”に、３万６７２７人のファンが沸いた。世界が注目する男がバットを手に登場すると、打撃ケージ付近に佐藤輝、近藤ら侍ナインが続々と集結。吉田、鈴木らメジャー組の後に打席に向かうと、待ってましたと言わんばかりの大歓声が起こった。

球場中の視線を独り占めして行ったフリー打撃。３スイング目にあいさつ代わりの鋭い打球を、今季から新設された右翼ホームラインウイングにぶち込んだ。１セット目は７スイングで２発を放つと、２セット目に徐々に本領を発揮。自身のドジャースでの登場曲「Ｆｅｅｌｉｎｇ Ｇｏｏｄ」が流れる粋な演出も始まる中、バットを一閃（いっせん）すると、この日５発目で最長不倒となる右翼４階席に特大弾を運んだ。３年前をほうふつとさせるフリー打撃で２７スイング中、衝撃の１１発。規定で試合には出られずとも、主役は大谷だった。

この日は試合開始１１時間前からチームバスの入り口付近にファンが待機。球場入りの際には６００人超が集結するなど、フィーバーは加速するばかりだ。試合序盤はベンチで盛り上げ、時差ぼけ対策もあってか試合中にベンチから引き揚げた大谷。今年も新たな伝説を作る予感が漂う。