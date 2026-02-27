◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第４節 町田２―１千葉（２７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで千葉に２―１で勝利した。

＊ ＊ ＊

開幕から好調な背番号７がこの試合も魅せた。前半５分、ＦＷ相馬勇紀は右サイドからのＭＦ林幸多郎のロングスローをファーサイドで受けると、相手選手を背負いながら左足で振り抜いた。相手ＧＫは一歩も動けず、ネットの中に吸い込まれた。２日前に２９歳になったばかりのアタッカーは「自分の足元の空間にシュートを打てるスペースを作ったことが良かった」と振り返った。

前節の東京Ｖ戦に続き２戦連発。百年構想リーグでは４戦で既に３発を決めており、２０２６年の公式戦は６試合で５得点と好調を維持している。ゴールも芸術的な直接ＦＫ２本など、バリエーションに富む。ただ、「（好調の要因）は特にない。普通に取れている感じ」と相馬。この試合でも複数チャンスがあったことから「欲を言えば、もう２点取れた。そこは実力不足なのでまた練習します」と視線を上げた。

前節の東京Ｖ戦は後半４４分から２点差を追いつかれて、ＰＫ戦で敗北。この試合も２―０の状況から１点を返されたが、最後は９０分で勝ちきった。相馬は「もう少し（ボールを）持てたり、自分たちの時間を増やしたい」としつつも「ある程度（ボールを）持たれた中でのまとまりは前回よりあった。正直、ヴェルディ戦はやってはいけない引き分けの仕方で、さらにＰＫ負けだったので、今日はちゃんと勝ち点を拾えたので良かった」とうなずいた。