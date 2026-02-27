◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月27日 バンテリンドーム）

侍ジャパンは27日、壮行試合で中日と対戦し、5−3で勝利。試合前には前日に合流したドジャース・大谷翔平投手（31）が合流後初のフリー打撃を行い、28スイング11発の規格外の打撃を披露した。

大谷とレッドソックス・吉田正尚外野手、カブス・鈴木誠也外野手の3選手を相手に打撃投手を務めたのは亀井善行外野守備・走塁コーチ。試合後、「気持ち良く打ってもらうしか考えてなかった。緊急登板だったからちょっと焦ったけど」と振り返る。

大谷の打撃はどうだったかを聞かれると「いや、語れないよ。語れるわけないでしょ」と笑いを誘い、フリー打撃後の会話については「褒めていただいたんで、コントロールを。“すいませんでした”って言っただけです」と明かした。

メジャー組相手の登板に「（緊張）するよ！めちゃくちゃするよ。（プロ生活）22年間で一番緊張した。仕事だからね」と笑う。投げることは急きょ決まったそうで「投げてって言われて投げただけです」と話した。

亀井コーチは上宮太子高時代はエースを務め、2000年春の甲子園に出場している。