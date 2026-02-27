■強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」侍ジャパン 5−3 中日（27日、バンテリンドーム ナゴヤ）

WBC初戦（台湾戦）まで残り1週間と迫る中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンは中日との強化試合に臨んだ。しかし侍ジャパンが5−2と3点リードで迎えた9回表、6番手で守護神・大勢（26、巨人）が登板するも2死一、二塁の場面で緊急降板。

試合は1回から佐藤輝明（26、阪神）に先制3ランが飛び出すなど侍ジャパンがリード。投手陣は3番手・曽谷龍平（25、オリックス）が2失点を喫するも流れは渡さなかった。

9回、5ー2と3点リードで大勢が登板。この回先頭の細川成也（27）を二飛に抑えたが、続く福永裕基（29）に左安打を許した。さらに7番・ブライト健太（26）にも左安打を放たれると2死一、二塁と走者を背負った大勢。すると足を気にする素振りを見せ、そのままマウンドを降りていった。

2死一、二塁とピンチの場面で大勢に代わり、急遽マウンドに上がったのは郄橋宏斗（23、中日）。8番・石川昂弥（24）に中安打を浴び、1点を返されるも続く村松開人（25）を二直に抑え追加点を与えず。郄橋は普段チームメイトでもある中日を相手に、リードを守り切った。

【侍ジャパン強化試合日程】

2月27日（金）19時

vs中日@バンテリンドーム ナゴヤ

2月28日（土）19時

vs中日@バンテリンドーム ナゴヤ

3月2日（月）19時

vsオリックス@京セラドーム大阪

3月3日（火）19時

vs阪神@京セラドーム大阪